Handball: Handfraktur bei Flensburg-Star

SID 23.10.2025 • 10:31 Uhr Der Spitzenreiter der Liga muss wochenlang auf den Rückraumspieler verzichten.

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss mehrere Wochen auf Rückraumspieler Lasse Möller verzichten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, zog sich der Däne im Spiel der European League gegen Irudek Bidasoa Irun eine Fraktur der rechten Mittelhand zu.

Untersuchungen in Flensburg bestätigten die Diagnose, eine Operation ist jedoch nicht nötig. Möller muss dennoch vorerst pausieren.