Handball: Nationalspieler Semper verlängert in Leipzig

Mitten in der sportlichen Krise sendet der Rückraumspieler ein wichtiges Zeichen.

Handball-Nationalspieler Franz Semper bleibt langfristig beim Bundesligisten SC DHfK Leipzig. Wie das Tabellenschlusslicht am Mittwoch bekannt gab, verlängerte der Rückraumspieler seinen Vertrag bis 2028.

Der 28-Jährige stammt aus der Jugend des Klubs, bis auf drei Saisons bei der SG Flensburg-Handewitt spielte er ausschließlich für die Sachsen.

„Leipzig ist meine sportliche Heimat. Ich bin hier groß geworden, habe hier meine ersten Bundesliga-Spiele gemacht – und will natürlich auch in den nächsten Jahren mithelfen, dass wir unseren Weg weitergehen“, sagte Semper: „Ich glaube fest an dieses Team und daran, dass uns die Saison 2025/26 am Ende in positiver Erinnerung bleiben wird.“