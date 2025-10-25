Lemgos Erfolgsserie gerissen

SID 25.10.2025 • 21:58 Uhr Nach neun Pflichtspielen ohne Niederlage verliert der TBV Lemgo Lippe wieder.

Der Erfolgslauf des TBV Lemgo Lippe in der Handball-Bundesliga ist vorerst gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann unterlag am Samstagabend bei der MT Melsungen mit 22:28 (10:12) und ging nach zuletzt neun Pflichtspielen ohne Niederlage erstmals wieder als Verlierer vom Feld.

Bester Werfer für die Gastgeber war Rückraumspieler Nikolaj Enderleit mit acht Treffern. Auf Lemgoer Seite erzielte Tim Suton ebenfalls acht Tore. Melsungens Torhüter Laszlo Bartucz und Kristof Palasics trugen nach der Pause maßgeblich dazu bei, dass die Gastgeber die Kontrolle behielten. Das 26:22 (57.) durch David Mandic bedeutete in der Schlussphase eine Vorentscheidung.

Melsungen beendet Lemgos Höhenflug in der HBL

Lemgo war mit einer Niederlage gegen Champions-League-Sieger SC Magdeburg in die Saison gestartet. Anschließend präsentierte sich das Kehrmann-Team aber sehr stabil und hatte sechs von sieben Ligaspielen gewonnen. Melsungen, durchwachsen in die Saison gestartet, beendete den Höhenflug nun: Von den jüngsten fünf Ligaspielen gewannen die Hessen vier.