Magdeburg gewinnt nach Aufholjagd in Hamburg

SID 05.10.2025 • 16:58 Uhr Der SCM meldet sich nach der Klub-WM mit einem Auswärtssieg in der Liga zurück. Omar Ingi Magnusson glänzt als Topscorer.

Nach Platz drei bei der Klub-WM hat sich der SC Magdeburg mit einem knappen Auswärtserfolg in der Handball-Bundesliga zurückgemeldet. Beim HSV Hamburg gewann das Team von Trainer Bennet Wiegert nach einer Aufholjagd mit 30:29 (12:16), der noch ungeschlagene Champions-League-Sieger verbuchte damit am Sonntag seinen fünften Saisonsieg.

Insbesondere Omar Ingi Magnusson spielte sich in den Vordergrund, der Magdeburger glänzte mit 15 Toren als bester Werfer. Für die Hamburger, die nun seit vier Spielen auf einen Sieg warten, kam Frederik Bo Andersen auf acht Treffer.