Deutsche Handball-Ära endet nach fast 18 Jahren: "Leider unvermeidbar"

SID 24.11.2025 • 12:48 Uhr Dirk Leun war der dienstälteste Trainer aller Handballprofiklubs in Deutschland, nun trennt sich Buxtehude nach über 17 Jahren Amtszeit.

Trennung nach Talfahrt: Frauenhandball-Bundesligist Buxtehuder SV hat sich nach über 17 Jahren von Dirk Leun getrennt. Seit 2008 war Leun Chef-Trainer des BSV und damit dienstältester Bundesliga-Coach, nach dem schwachen Saisonstart mit acht Ligaspielen ohne Sieg zog der Verein nun Konsequenzen.

Der BSV will laut Klubmitteilung „so schnell wie möglich“ einen Nachfolger finden, der das Team in der fünfwöchigen WM-Pause auf das nächste Heimspiel am 30. Dezember gegen die HSG Bensheim/Auerbach vorbereitet.

Dienstältester Trainer muss gehen

„So eine Trennung nach fast 18 Jahren mit vielen Erfolgen schmerzt natürlich, ist aber leider unvermeidbar“, sagte BSV-Manager Peter Prior. In seinen ersten 19 Jahren in der 1. Liga hatte der BSV acht verschiedene Trainer, in den folgenden 17 Jahren nur einen einzigen. Weder in der 1. Liga noch in der 2. Liga, weder bei den Frauen noch bei den Männern, gab es ein solch langfristiges Engagement.

„Wir sind Dirk Leun zu großem Dank verpflichtet. Sein Name steht für eine unglaublich erfolgreiche Ära mit dem Gewinn des Challenge-Cups 2010, den Pokalsiegen 2015 und 2017 sowie drei deutschen Vize-Meisterschaften. Nicht zu vergessen sein Engagement im Buxtehuder Jugend- und Nachwuchsbereich“, sagte Prior.