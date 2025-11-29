Bundesliga-Abschied nach 10 Jahren: Der THW Kiel gab ihm keinen neuen Vertrag mehr

SID 29.11.2025 • 11:48 Uhr Nach zehn Jahren muss sich der Österreicher Nikola Bilyk einen neuen Klub suchen. Seine Zukunft liegt in der Schweiz.

Abschied nach einem Jahrzehnt: Rückraumspieler Nikola Bilyk (29) wird Handball-Rekordmeister THW Kiel am Saisonende verlassen und im kommenden Sommer zum Schweizer Klub HC Kriens-Luzern wechseln. Der 29 Jahre alte Rückraumspieler unterschrieb bei den Eidgenossen einen Vertrag über drei Jahre. Das teilten die Norddeutschen am Samstag mit.

Der Österreicher war 2016 nach Kiel gekommen.

Bilyk erhält keinen Vertrag mehr

„Er ist ein Musterprofi, den wir als Typ sehr vermissen werden. Leider hatte er zuletzt viel mit Verletzungen zu kämpfen, sodass er nicht mehr über einen längeren Zeitraum zeigen konnte, was in ihm steckt. Deshalb haben wir uns entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Dies haben wir ihm frühzeitig mitgeteilt und ihm so ermöglicht, in Ruhe über seine Zukunft zu entscheiden“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Bilyk bezeichnete seinen Abschied als „schade“, aber „nach zehn Jahren THW Kiel ist es vielleicht auch gut, einmal etwas anderes kennenzulernen. Mit dem HC Kriens-Luzern habe ich mich für einen ambitionierten Klub entschieden, der Großes vorhat und mich mit seinem Konzept rundum überzeugt hat.“