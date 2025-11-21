Handball: Flensburg mindestens für eine Nacht Tabellenführer

SID 21.11.2025 • 21:46 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt lässt bei der MT Melsungen am Freitagabend nichts anbrennen.

Pflichtaufgabe gemeistert: Die SG Flensburg-Handewitt hat vorübergehend die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga übernommen. Das Team von Trainer Ales Pajović löste die Hürde MT Melsungen ohne große spielerische Glanzlichter mit 35:32 (16:14) und zog mit dem Erfolg vorerst an Spitzenreiter SC Magdeburg vorbei. Magdeburg könnte am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) gegen die HSG Wetzlar wiederum Flensburg hinter sich lassen.

Mit dem 36. Sieg im 46 Aufeinandertreffen mit den Nordhessen schraubte Flensburg an seiner beeindruckenden Bilanz von 16 Siegen aus den vergangenen 17 Pflichtspielen. Aufseiten der Norddeutschen zeigte sich Marko Grgic (neun Tore) treffsicher, für Melsungen traf Mohamed Amine Darmoul achtmal.