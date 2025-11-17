Handball: Gummersbach verlängert Wetzlars Pleitenserie

SID 17.11.2025 • 21:08 Uhr Gummersbach kehrt in die Erfolgsspur zurück. Wetzlar kassiert seine fünfte Niederlage nacheinander.

Durch seine fünfte Niederlage in Serie steckt Handball-Bundesligist HSG Wetzlar weiter tief im Tabellenkeller fest. Die Hessen kassierten gegen den früheren Rekordmeister VfL Gummersbach mit 29:31 (14:14) schon ihre vierte Heimpleite der Saison und ließen damit die Chance auf ein Polster auf die Abstiegszone ungenutzt.

Hingegen kehrten die Gäste nach drei Pflichtspielen ohne Sieg in die Erfolgsspur zurück und setzten sich vorerst im oberen Tabellendrittel fest.

Beide Mannschaften lieferten sich bis in die Schlussphase einen beherzten Kampf. Bis zur 31:28-Führung der Gäste waren weder die Hausherren noch die Oberbergischen einmal mit mehr als zwei Treffern Vorsprung davongezogen.