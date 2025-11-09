Newsticker
Handball: Spitzenreiter Flensburg gewinnt Nordduell mit HSV

Flensburg gewinnt Nordduell

Stabil: Flensburg (in rot) siegt gegen Hamburg
© IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/SID/Mario M. Koberg
SID
Beim 33:29 des Spitzenreiters aus Flensburg gegen den HSV trifft Marco Grgic siebenmal.

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre Tabellenführung in der Handball-Bundesliga vorerst gefestigt.

Der European-League-Sieger setzte sich am 11. Spieltag im Nordduell mit dem HSV Hamburg 33:29 (17:13) durch und ist bei 20:2 Punkten weiter ungeschlagen. Marko Grgic war vor 6300 Zuschauern mit sieben Treffern bester Torschütze der Mannschaft von Trainer Ales Pajovic.

Die Verfolger um Champions-League-Sieger SC Magdeburg, der erst neun Spiele absolviert und lediglich einen Minuspunkt auf dem Konto hat, können am Sonntag nachlegen. Der SCM empfängt um 18.00 Uhr (Dyn) die Rhein-Neckar Löwen, auch der Tabellendritte THW Kiel, der TBV Lemgo Lippe sowie Meister Füchse Berlin sind am Sonntag noch im Einsatz.

