Handball: Spitzenreiter Flensburg gewinnt Nordduell mit HSV

SID 09.11.2025 • 16:43 Uhr Beim 33:29 des Spitzenreiters aus Flensburg gegen den HSV trifft Marco Grgic siebenmal.

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre Tabellenführung in der Handball-Bundesliga vorerst gefestigt.

Der European-League-Sieger setzte sich am 11. Spieltag im Nordduell mit dem HSV Hamburg 33:29 (17:13) durch und ist bei 20:2 Punkten weiter ungeschlagen. Marko Grgic war vor 6300 Zuschauern mit sieben Treffern bester Torschütze der Mannschaft von Trainer Ales Pajovic.