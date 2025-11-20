Handball: Stuttgarts erster Sieg seit September

SID 20.11.2025 • 20:58 Uhr Die Schwaben ziehen am Bergischen HC vorbei und verlassen die Abstiegszone.

Mit seinem ersten Liga-Sieg seit mehr als zwei Monaten hat Handball-Bundesligist TVB Stuttgart die Abstiegsplätze verlassen und Rückkehrer Bergischer HC in die Gefahrenzone verdrängt. Die Schwaben zogen nach zuvor einem Punkt aus den vergangenen sieben Ligaspielen durch ein 35:26 (22:10) gegen den potenziellen Abstiegsrivalen GWD Minden am BHC vorbei, der zum Auftakt des 13. Spieltages das zweite Duell der unteren Tabellenhälfte bei der TSV Hannover-Burgdorf 30:34 (15:17) verlor.

Stuttgart trumpfte bei seinem erst zweiten Saisonsieg wie entfesselt auf und überrannte Minden vor der Pause förmlich. Im zweiten Abschnitt schalteten die Gastgeber, die ihren zuvor einzigen Erfolg in der Meisterschaft am 6. September mit 35:28 gegen den BHC eingefahren hatten, einen Gang zurück. Kai Häfner war mit acht Toren Stuttgarts bester Werfer.