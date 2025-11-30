Handball: Transfer-Hammer in der Bundesliga offenbar fix

Dem deutschen Handball-Meister Füchse Berlin ist offenbar ein echter Transfer-Coup gelungen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) wird Superstar Simon Pytlick im Sommer 2027 per Ausstiegsklausel von der SG Flensburg-Handewitt nach Berlin wechseln.
Transfer-Hammer offenbar fix
Schon seit Wochen steht ein möglicher Wechsel des Dänen in die deutsche Hauptstadt im Raum, auch das dänische Portal rygtebors berichtete zuletzt, dass der Wechsel in Kürze verkündet wird. Dass Pytlick eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat, bestätigte die SG Flensburg-Handewitt bereits.
Kommt Superstar Mem nach Berlin?
In Berlin dürfte Pytlick auf den zweimaligen Welthandballer Mathias Gidsel treffen, den der dänische Weltmeister und Olympiasieger bestens aus der gemeinsamen Jugend-Zeit bei Klub GOG Handbold und aus der Nationalmannschaft kennt. Rückraumspieler Pytlick wechselte 2023 aus Dänemark nach Flensburg.
Medienberichten zufolge arbeiten die Füchse Berlin ebenfalls an einer Verpflichtung von Dika Mem. Der französische Superstar steht noch bis 2027 beim FC Barcelona unter Vertrag und soll offenbar ebenfalls im Sommer 2027 zu den Füchsen stoßen.