Handball: Transfer-Hammer in der Bundesliga offenbar fix

SPORT1 30.11.2025 • 19:30 Uhr Dem deutschen Handball-Meister Füchse Berlin gelingt offenbar ein echter Transfer-Coup. Weltstar Simon Pytlick wird wohl in die deutsche Hauptstadt wechseln.

Dem deutschen Handball-Meister Füchse Berlin ist offenbar ein echter Transfer-Coup gelungen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) wird Superstar Simon Pytlick im Sommer 2027 per Ausstiegsklausel von der SG Flensburg-Handewitt nach Berlin wechseln.

Schon seit Wochen steht ein möglicher Wechsel des Dänen in die deutsche Hauptstadt im Raum, auch das dänische Portal rygtebors berichtete zuletzt, dass der Wechsel in Kürze verkündet wird. Dass Pytlick eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat, bestätigte die SG Flensburg-Handewitt bereits.

Kommt Superstar Mem nach Berlin?

In Berlin dürfte Pytlick auf den zweimaligen Welthandballer Mathias Gidsel treffen, den der dänische Weltmeister und Olympiasieger bestens aus der gemeinsamen Jugend-Zeit bei Klub GOG Handbold und aus der Nationalmannschaft kennt. Rückraumspieler Pytlick wechselte 2023 aus Dänemark nach Flensburg.