HBL: Bundesligist bindet Klub-Ikone

SID 29.11.2025 • 21:01 Uhr Der SC Magdeburg feiert in Minden den zwölften Sieg im 13. Saisonspiel und festigt die Spitze. Frisch Auf Göppingen verlängert mit Vereinsikone Marcel Schiller.

Der SC Magdeburg hat mit einem Kantersieg die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga gefestigt. Bei GWD Minden gewann der Champions-League-Sieger ungefährdet mit 36:21 (18:14), feierte damit den zwölften Sieg im 13. Saisonspiel und hat weiter nur einen Minuspunkt auf dem Konto.

Während die Mindener das Spiel in der ersten Halbzeit noch einigermaßen ausgeglichen gestalten konnten, zog der SCM im zweiten Durchgang gnadenlos davon. Linksaußen Lukas Mertens war mit sieben Toren bester Werfer des Teams von Trainer Bennet Wiegert. Im Tor überragte Sergey Hernández Ferrer mit 16 Paraden.

Schiller seit 2013 in Göppingen

Im Tabellenmittelfeld teilten sich FA Göppingen und die MT Melsungen beim 26:26 (14:16) die Punkte. Göppingens Marcel Schiller war mit acht Treffern bester Torschütze der Partie, kurz vor Spielbeginn war seine Vertragsverlängerung bis 2028 verkündet worden.