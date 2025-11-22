HBL: Magdeburg stürmt zurück an die Spitze

Der SC Magdeburg hat mit einem Kantersieg spielerisch leicht die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga zurückerobert. Der Champions-League-Sieger bezwang die HSG Wetzlar mit 33:20 (22:10), hat weiter nur einen Minuspunkt auf dem Konto und überflügelte durch den elften Sieg im zwölften Ligaspiel die SG Flensburg-Handewitt (22:4), die zudem eine Partie mehr absolviert hat. Omar Ingi Magnusson (neun Tore) und Philipp Weber (acht) gingen beim klaren Erfolg des Teams von Trainer Bennet Wiegert voran.