HBL: Magdeburg stürmt zurück an die Spitze

Der SC Magdeburg hat mit einem Kantersieg spielerisch leicht die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga zurückerobert. Der Champions-League-Sieger bezwang die HSG Wetzlar mit 33:20 (22:10), hat weiter nur einen Minuspunkt auf dem Konto und überflügelte durch den elften Sieg im zwölften Ligaspiel die SG Flensburg-Handewitt (22:4), die zudem eine Partie mehr absolviert hat. Omar Ingi Magnusson (neun Tore) und Philipp Weber (acht) gingen beim klaren Erfolg des Teams von Trainer Bennet Wiegert voran.
Zeitgleich besiegte der VfL Gummersbach das Schlusslicht SC DHfK Leipzig mit 34:27 (19:12). Die Sachsen warten damit auch unter dem neuen Trainer Frank Carstens nach 13 Ligaspielen weiter auf den ersten Sieg.