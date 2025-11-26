Kreuzbandriss: Fraatz fehlt Bergischem HC lange

SID 26.11.2025 • 10:20 Uhr Die Personaldecke beim Handball-Bundesligisten wird immer dünner.

Handball-Bundesligist Bergischer HC muss wie befürchtet lange auf Rechtsaußen Yannick Fraatz verzichten. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, zog sich Fraatz im Ligaduell bei der TSV Hannover-Burgdorf in der vergangenen Woche einen Kreuzbandriss zu.

Demnach fällt der 26-Jährige, der sich nun einer Operation unterziehen muss, mindestens bis Saisonende aus.

Die Personalsorgen des aktuellen Tabellenelften vergrößern sich damit weiter. Auf der Verletztenliste stehen auch Spielmacher Eloy Morante Maldonado, der sich kürzlich einen Syndesmoseriss zuzog, sowie Elias Scholtes (Sprunggelenk).