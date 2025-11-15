Handball: Füchse gewinnen Krimi gegen Kiel

SID 15.11.2025 • 19:44 Uhr Die Füchse Berlin bezwingen den THW Kiel im Handball-Bundesliga-Topspiel. Sie ziehen am direkten Konkurrenten vorbei auf Platz drei.

Die Füchse Berlin bleiben nach einem Kraftakt im Titelrennen der Handball-Bundesliga. Im Duell der Verfolger gegen Pokalsieger THW Kiel siegte der Meister mit 32:29 (16:14) - keine 48 Stunden nach dem Champions-League-Spiel in Lissabon (38:37).

Vor 9000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war Tim Freihöfer mit zehn Toren, noch vor dem dänischen Welthandballer Mathias Gidsel (acht), der beste Werfer für den Hauptstadtklub, der bereits drei Niederlagen auf dem Konto hat - so viele wie in der gesamten Meistersaison.

Füchsen keine Müdigkeit anzumerken

Die Füchse zogen an den punktgleichen Kielern, die erst zum zweiten Mal verloren, vorbei auf Platz drei. Für die Gäste war Elias Ellefsen á Skipagötu zwölfmal erfolgreich. Das Spitzenduo SG Flensburg-Handewitt und SC Magdeburg trifft im Anschluss aufeinander (20.00 Uhr/Dyn).

Den Füchsen war keine Müdigkeit anzumerken, sie legten einen starken Start hin und warfen schon zur Hälfte der ersten Halbzeit eine Vier-Tore-Führung heraus, die Gidsel mit seinem fünften Treffer des Spiels sogar auf 14:8 ausbaute (22.).

Gidsel sorgt für den Endstand

Da war Nationaltorwart Andreas Wolff schon entnervt aus dem Kieler Tor geflüchtet. Doch sein Team, deutlich ausgeruhter, kämpfte sich bis zur Pause auf 14:16 heran.