EM-Aus! Deutscher Spielmacher muss operiert werden

SID 30.11.2025 • 17:50 Uhr Wegen anhaltender Schulterprobleme verpasst Rückraumspieler Luca Witzke auch den Saison-Höhepunkt.

Die SG Flensburg-Handewitt muss für den Rest der Handball-Saison auf Spielmacher Luca Witzke verzichten.

Der Nationalspieler musste sich wegen anhaltender Schulterbeschwerden einer Operation unterziehen und steht der deutschen Mannschaft deshalb auch nicht für die Europameisterschaft in Dänemark (15. Januar bis 1. Februar 2026) zur Verfügung.