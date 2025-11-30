Newsticker
EM-Aus! Deutscher Spielmacher muss operiert werden

EM-Aus für deutschen Spielmacher

Wegen anhaltender Schulterprobleme verpasst Rückraumspieler Luca Witzke auch den Saison-Höhepunkt.
Luca Witzke verpasst die Handball-EM
Luca Witzke verpasst die Handball-EM
© IMAGO/DeFodi Images
SID
Wegen anhaltender Schulterprobleme verpasst Rückraumspieler Luca Witzke auch den Saison-Höhepunkt.

Die SG Flensburg-Handewitt muss für den Rest der Handball-Saison auf Spielmacher Luca Witzke verzichten.

Der Nationalspieler musste sich wegen anhaltender Schulterbeschwerden einer Operation unterziehen und steht der deutschen Mannschaft deshalb auch nicht für die Europameisterschaft in Dänemark (15. Januar bis 1. Februar 2026) zur Verfügung.

„Für Luca und für uns als Team ist diese Nachricht natürlich ein schwerer Schlag“, sagte Flensburgs Geschäftsführer Holger Glandorf. Man werde Witzke auf seinem Weg zurück aufs Spielfeld „bestmöglich unterstützen und sind überzeugt, dass er gestärkt aus dieser Situation hervorgehen wird“.

