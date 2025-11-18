Torwart Ebner verlässt Leipzig im Sommer 2026

SID 18.11.2025 • 16:15 Uhr Der Torhüter des SC DHfK nimmt eine neue Herausforderung an. Er wechselt nach Vertragsende den Verein.

Der italienische Handball-Nationaltorhüter Domenico Ebner wird den Bundesligisten SC DHfK Leipzig am Saisonende verlassen. Der 31-Jährige habe entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und ab der Saison 2026/27 eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Das teilten die abstiegsbedrohten Sachsen am Dienstag mit.

„Nach drei intensiven und lehrreichen Jahren ist für mich nun der Moment gekommen, um sportlich einen neuen Weg einzuschlagen. Ich bin dankbar für viele schöne Momente, die ich hier auf und neben der Platte erleben durfte“, sagte Ebner. Wohin es den Schlussmann zieht, ist noch nicht bekannt.