Zur neuen Saison: HSV Hamburg holt Norweger Daling

SID 26.11.2025 • 12:22 Uhr Der 24-Jährige trumpfte in seiner Heimat auf.

Der HSV Hamburg nimmt zur neuen Saison den norwegischen Linkshänder Nicolai Daling unter Vertrag. Der 24-Jährige von IL Bergen unterschreibt einen Vertrag bis 2029 und soll künftig mit Oliver Norlyk das Gespann im rechten Rückraum bilden.

Daling war vergangene Saison Torschützenkönig und Spieler des Jahres in der norwegischen Liga.

„Unser Profil war klar: Wir wollten einen spielstarken Linkshänder mit hohem Handball-IQ – und genau das bringt Nicolai mit“, sagte Hamburgs Sportdirektor Johannes Bitter: „Er ist jung, entwicklungsfähig und hat seine Karriere sehr bewusst geplant.“