Zur neuen Saison: HSV Hamburg holt Norweger Daling

Der HSV Hamburg nimmt zur neuen Saison den norwegischen Linkshänder Nicolai Daling unter Vertrag. Der 24-Jährige von IL Bergen unterschreibt einen Vertrag bis 2029 und soll künftig mit Oliver Norlyk das Gespann im rechten Rückraum bilden.
HSV Hamburg holt Norweger Daling
Der 24-Jährige trumpfte in seiner Heimat auf.
Nicolai Daling wechselt nach Hamburg
© HSV Hamburg/HSV Hamburg
Daling war vergangene Saison Torschützenkönig und Spieler des Jahres in der norwegischen Liga.
„Unser Profil war klar: Wir wollten einen spielstarken Linkshänder mit hohem Handball-IQ – und genau das bringt Nicolai mit“, sagte Hamburgs Sportdirektor Johannes Bitter: „Er ist jung, entwicklungsfähig und hat seine Karriere sehr bewusst geplant.“
Mit Daling schließt der Klub die Lücke, die durch den anstehenden Wechsel von Jacob Lassen zu den Rhein-Neckar Löwen entstanden war.