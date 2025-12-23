Gummersbach und Göppingen tauschen ihre Spielmacher

SID 23.12.2025 • 14:59 Uhr Ludvig Hallbäck wechselt vorzeitig zum VfL, Ole Pregler geht zu Frisch Auf. Beide Klubs reagieren auf die Entwicklung der letzten Wochen.

Die Handball-Bundesligisten VfL Gummersbach und Frisch Auf Göppingen tauschen ihre Spielmacher mit dem Jahreswechsel. Wie beide Vereine am Dienstag bekannt gaben, geht Ludvig Hallbäck ein halbes Jahr früher als zunächst vorgesehen zu den Oberbergischen, im Gegenzug tritt der deutsche Junioren-Weltmeister Ole Pregler zum 1. Januar bereits den Weg zu den Schwaben an.

"Da es sich zuletzt angebahnt hat, dass Ludvig Hallbäck zur neuen Saison sicher nach Gummersbach wechselt und sich zudem ein Spielertausch jetzt als möglich erwies, war es für uns ausschlaggebend, dass wir dann unseren zukünftigen Rückraummitte-Spieler schon vorzeitig integrieren können", sagte Göppingens Teammanager und Trainer Ben Matschke: "Beiden Spielern kommen wir zudem auch ihren Wünschen nach einem vorzeitigen Wechsel entgegen."