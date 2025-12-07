Handball: Berlin siegt in Hannover

SID 07.12.2025 • 16:54 Uhr Nach zwei Niederlagen gewinnen die Füchse wieder ein Spiel und bleiben oben dran.

Die Füchse Berlin sind in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zwei Pflichtspielniederlagen gewann der deutsche Handballmeister bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 32:28 (15:14) und verlor keinen weiteren Boden im Rennen um die Champions-League-Plätze.

Beste Torschützen beim Hauptstadtklub waren Welthandballer Mathias Gidsel und Matthes Langhoff mit je zehn Treffern, für Hannover traf Linksaußen August Baskar Pedersen am häufigsten (9 Tore).