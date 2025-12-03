Handball: Nationalspieler klärt seine Zukunft

SID 03.12.2025 • 09:54 Uhr Handball-Nationalspieler Christoph Steinert bleibt dem HC Erlangen erhalten. Der Linkshänder unterschreibt ein neues Arbeitspapier.

Handball-Nationalspieler Christoph Steinert hat seinen nach Saisonende auslaufenden Vertrag beim Bundesligisten HC Erlangen bis 2028 verlängert. Das teilte der Tabellenzwölfte am Mittwoch mit. Der 35-Jährige geht damit im kommenden Sommer in sein achtes Jahr in Erlangen.

Linkshänder Steinert, der mit der DHB-Auswahl im vergangenen Jahr Olympia-Silber gewonnen hatte, sei „aufgrund seiner herausragenden Abwehrstärke in der Halbdeckung und seiner Variabilität im Angriff gerade auf der bankfernen Seite für uns immer noch unersetzlich“, wird HCE-Präsident Carsten Bissel in der Klub-Mitteilung zitiert.