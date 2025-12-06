Handball: Löwen besiegen Erlangen

SID 06.12.2025 • 20:46 Uhr Der zweite Erfolg in Serie gerät für die Rhein-Neckar Löwen nie in Gefahr. Bester Torschütze ist ein deutscher Nationalspieler.

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga ihren zweiten Sieg in Serie eingefahren. Die Löwen feierten einen souveränen 35:27 (18:14)-Heimerfolg gegen den HC Erlangen und schoben sich zumindest bis Sonntag auf den siebten Tabellenplatz vor. Bester Torschütze der Gastgeber war Nationalspieler Jannik Kohlbacher mit acht Treffern.