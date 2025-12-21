Handball: Magdeburg mit Derby-Zittersieg gegen Leipzig

SID 21.12.2025 • 19:03 Uhr Enge Kiste statt klarer Sache: Der Tabellenführer gewinnt nur mit 29:28.

Der SC Magdeburg hat mit viel Mühe einen überraschenden Punktverlust in der Bundesliga vermieden.

In einem unerwartet engen Ostduell gegen den Tabellenletzten SC DHfK Leipzig setzte sich der damit weiterhin ungeschlagene Spitzenreiter trotz Nachlässigkeiten in der zweiten Halbzeit mit 29:28 (18:12) durch. Mit 33:1 Punkten liegen die Magdeburger weiter klar vor dem Verfolger SG Flensburg-Handewitt (29:7).

In eigener Halle führte das Team von Trainer Bennet Wiegert zur Pause souverän. Doch danach schienen die Leipziger vergessen zu haben, dass sie bislang eine Saison zum Abgewöhnen spielen - nur einen Sieg haben die Sachsen bislang gefeiert.

Gut acht Minuten vor Schluss hieß es 24:24, bis zum Abpfiff konnten die Gäste zumindest auf einen Punkt hoffen, gingen dann aber zum 14. Mal im 18. Spiel leer aus.