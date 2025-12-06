Handball: Kiel vermeldet Abgang

SID 06.12.2025 • 12:26 Uhr Nach zwei Jahren beim THW Kiel kehrt der Ungar Bence Imre nach der Saison in seine Heimat zurück.

Handball-Rekordmeister THW Kiel und Rechtsaußen Bence Imre gehen im Sommer getrennte Wege. Wie der THW am Samstag mitteilte, kehrt der 23-Jährige nach der Saison in seine ungarische Heimat zurück und schließt sich dort KC Veszprem an. Beim ungarischen Rekordtitelträger unterschrieb der Linkshänder einen Vierjahresvertrag.

„Wir hätten gerne längerfristig mit Bence zusammengearbeitet“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi: „Er kam als ganz junger Spieler zu uns und hat sich hier durch seine Leistungen und seinen Einsatz innerhalb kürzester Zeit einen Namen in der stärksten Liga der Welt und auch in Ungarn gemacht.“

Imre spielte seit 2024 für den THW Kiel

Imre wechselte 2024 von Ferencvaros Budapest nach Kiel, in bislang 68 Einsätzen für den THW erzielte er 216 Tore und gewann im Frühjahr den DHB-Pokal. Bereits im Alter von 16 Jahren debütierte Ungarns „Handballer des Jahres“ (2024) einst in der heimischen Liga, in der Nationalmannschaft kommt Imre bislang auf 36 Länderspiele (162 Tore).