HBL: Magdeburg gewinnt Krimi in Gummersbach

SID 14.12.2025 • 19:59 Uhr Tabellenführer Magdeburg muss bei seinem Sieg im Topspiel in Gummersbach lange zittern. Keeper Hernandez wird zum Helden.

Der SC Magdeburg hat seine Siegesserie in der Handball-Bundesliga nur mit Mühe fortgesetzt. Der Champions-League-Gewinner bezwang den VfL Gummersbach mit 32:31 (17:16) und festigte seine deutliche Tabellenführung. Gummersbach blieb damit auch im vierten Spiel in Folge ohne Sieg und bleibt auf Rang sechs.

Das von VfL-Keeper Bertram Obling erwartete „harte, aber auch sehr geile Spiel gegen die beste Mannschaft der Bundesliga“ war im ersten Durchgang ein Spiel der Offensivakteure. Nur jeweils drei Paraden verzeichneten die Torhüter beider Teams vor der Pause bei einem Punkt Vorsprung für den bisher ungeschlagenen Tabellenführer aus Magdeburg.

Beachtlicher Auftritt von Gummersbach

Nach zuletzt drei Ligaspielen ohne Sieg ließ die Heimmannschaft vor 4132 Fans in der ausverkauften Schwalbe-Arena den Champions-League-Sieger auch im zweiten Durchgang nicht davonziehen. Zwischenzeitlich lag das Team des isländischen Trainers Gudjon Sigurdsson sogar in Führung.

Angeführt von Omar Magnusson, der mit elf Treffern bei 15 Versuchen bester Werfer war, schaffte es das Team von Bennet Wiegert letztlich, das Auswärtsspiel für sich zu entscheiden.