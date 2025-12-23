HBL: Sekunden-Drama! Ex-Nationalspieler schockt Magdeburg

SPORT1 23.12.2025 • 20:54 Uhr Magdeburgs beeindruckende Siegesserie reißt auf dramatische Art und Weise. Zwei Sekunden vor Schluss gelingt Kiels Hendrik Pekeler der Ausgleich.

Die unheimliche Siegesserie des SC Magdeburg ist gerissen: Der Champions-League-Gewinner hat mit einem 26:26 (13:13) gegen „Angstgegner“ THW Kiel nach 23 Pflichtspielsiegen in Folge wieder Federn gelassen. Mit 34:2 Punkten steuert der Tabellenführer in der Handball-Bundesliga dennoch weiter in Richtung Meistertitel.

Zwei Sekunden vor Schluss sorgte Kiels Hendrik Pekeler aus dem Rückraum für den Punktgewinn der Gäste. Dem ehemaligen Nationalspieler sprang der Ball vor die Füße, nachdem SCM-Keeper Sergey Hernández einen Kempa-Trick gegen Harald Reinkind pariert hatte.

In der vergangenen Saison hatte der THW sogar alle drei Duelle mit Magdeburg gewonnen, nun reichte es immerhin zu einem Remis.

Magdeburg gab letztmals im September einen Punkt ab

In den vorherigen 30 Bundesliga-Spielen hatte Magdeburg 29 Siege gefeiert und nur beim Unentschieden in Erlangen am 20. September einen Punkt abgegeben.

Vor 6600 Zuschauern ging es von Beginn an Hin und Her, auch nach Magdeburgs 20:16-Führung fand der THW zurück ins Spiel und lag selbst mit 25:24 vorn. Der SCM konterte, doch Pekeler hatte das letzte Wort.

Ein Pflichtspiel nicht gewonnen hatte der SC zuletzt bei der Niederlage gegen HC Veszprem bei der Klub-WM am 30. September.

Vor dem Spiel hatte der SCM die Vertragsverlängerung mit dem schwedischen Nationalspieler Daniel Pettersson um ein weiteres Jahr verkündet. Der 33-Jährige spielt bereits seit der Saison 2016/2017 für Magdeburg.

