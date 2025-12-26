Heimsieg vor der EM-Pause: Flensburg festigt Platz zwei

SID 26.12.2025 • 19:12 Uhr Die Flensburger geben sich am 2. Weihnachtsfeiertag keine Blöße. Auch die weiteren Favoriten gewinnen.

Die SG Flensburg-Handewitt hat mit einem ungefährdeten Heimsieg den zweiten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic beschenkte ihre Fans am 2. Weihnachtsfeiertag mit einem 36:29 (21:16) gegen den überforderten Aufsteiger Bergischer HC und verkürzte den Rückstand auf Champions-League-Sieger SC Magdeburg am letzten Spieltag vor der EM-Pause vorerst auf drei Pluspunkte.

Der SCM (34:2 Punkte) kann mit einem Sieg am Samstag (18.00 Uhr/Dyn) beim ThSV Eisenach wieder davonziehen. Einen Zähler hinter Flensburg (31:7) liegt Überraschungsteam TBV Lemgo Lippe (30:8). Die formstarke Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann besiegte die HSG Wetzlar mit 28:25 (16:14) und blieb im neunten Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage (acht Siege).

Rekordmeister THW Kiel bezwang den HC Erlangen mit 28:25 (14:13) und ist weiterhin Fünfter. Drei Tage nach dem packenden 26:26 beim SC Magdeburg, durch das die Kieler die Siegesserie des SCM nach 23 Pflichtspielen beendeten, präsentierte sich Nationaltorhüter Andreas Wolff bereits in EM-Form und überragte mit 15 Paraden.

In Flensburg zog der Favorit aus dem hohen Norden früh davon, nach einem 4:0-Start stand nach zehn Minuten bereits eine 10:3-Führung. Nach kleineren Schwächephasen drehten die Flensburger immer wieder auf, der Heimsieg war nie gefährdet. Der Slowene Domen Novak war mit acht Treffern der beste Werfer für die SG.