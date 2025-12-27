Nach Leistungssteigerung: Magdeburg mit Sieg in die EM-Pause

SID 27.12.2025 • 19:44 Uhr Der SCM baut den Vorsprung auf die Verfolger wieder aus.

Der SC Magdeburg hat seine Tabellenführung in der Handball-Bundesliga gefestigt. Der Champions-League-Sieger setzte sich am Samstag nach einer Leistungssteigerung mit 30:25 (14:14) beim ThSV Eisenach durch und baute den Vorsprung auf Verfolger SG Flensburg-Handewitt vor der EM-Pause wieder auf fünf Punkte aus. Die Norddeutschen hatten am Freitag mit einem 36:29-Heimsieg gegen den Bergischen HC vorgelegt.

Nach unglaublichen 23 Pflichtspielsiegen in Serie hatten die Magdeburger am Dienstag gegen Rekordmeister THW Kiel (22:22) erstmals wieder Federn gelassen - und auch in Eisenach tat sich der Titelfavorit lange schwer. Der leidenschaftliche ThSV verdiente sich ein 14:14 zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Magdeburger angeführt vom Isländer Omar Ingi Magnusson aber auf - und zogen Mitte der zweiten Halbzeit entscheidend davon. Magnusson und Matthias Musche kamen als beste Werfer des SCM am Ende auf jeweils sieben Tore.