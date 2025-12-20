Nach Pokal-Aus: Flensburg festigt Platz zwei in der HBL

SID 20.12.2025 • 19:55 Uhr Die SG feiert den dritten Sieg in Folge in der Bundesliga.

Die SG Flensburg-Handewitt bleibt in der Spitzengruppe der Handball-Bundesliga. Der dreimalige deutsche Meister setzte sich am Samstag bei FA Göppingen in einem hart umkämpften Spiel mit 33:32 (15:13) durch und festigte mit dem dritten Ligasieg in Folge den zweiten Tabellenplatz.

Zwei Tage nach dem Viertelfinal-Aus im Pokal beim Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg (29:35) tat sich das Team von Trainer Ales Pajovic zunächst schwer und musste bis zur 23. Minute einem Rückstand hinterher laufen. Nach Emil Jakobsens verwandeltem Siebenmeter drehte der Favorit das Spiel und ging mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause.