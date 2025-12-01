SC Magdeburg verpflichtet dänischen Nationalspieler Vind

SID 01.12.2025 • 15:58 Uhr Vind debütierte 2023 in der dänischen Nationalmannschaft.

Champions-League-Sieger SC Magdeburg hat den dänischen Rechtsaußen Oskar Vind von GOG Gudme verpflichtet. Wie der Verein am Montag mitteilte, unterschrieb der Handball-Nationalspieler einen Vertrag ab Sommer 2026. Vind soll dann Tim Hornke ersetzen, der seine aktive Laufbahn beendet.

„Oskar ist ein sehr gut ausgebildeter Außen, der trotz seiner jungen Jahre bereits viel Erfahrung aus einer Top-Liga mitbringt und dazu auch die Champions League kennt“, sagte SCM-Trainer und Sport-Geschäftsführer Bennet Wiegert.

Vind wurde in der Saison 2021/22 in der dänischen Liga als bester Rechtsaußen ausgezeichnet, gewann 2023 mit GOG die Meisterschaft und debütierte im selben Jahr in der Nationalmannschaft.