Freudige Weihnachts-Überraschung für die Fans des THW Kiel: Der frühere Welthandballer Domagoj Duvnjak hat seinen Vertrag beim Rekordmeister um ein Jahr bis 2027 verlängert.
Überraschung um Handball-Superstar!
„Vielleicht werde ich hier mal mit Krücken kommen. Aber bis dahin bleibe ich noch ein Jahr“, sagte der 37-Jährige unter großem Applaus am Hallenmikrofon nach dem 28:25-Heimsieg gegen den HC Erlangen. Duvnjak verkündete die Nachricht unerwartet am Ende der alljährlichen Weihnachtsansprache für die THW-Anhänger - und enthüllte dabei ein Trikot mit der Jahreszahl 2027.
THW Kiel: Ära Duvnjak geht weiter
Der Kroate spielt bereits seit 2014 für den THW. Mit den Kielern gewann er bisher viermal die deutsche Meisterschaft und 2020 den Champions-League-Titel. 2013, damals noch in Diensten des HSV Hamburg, war er zum Welthandballer gewählt worden.
„Ich hoffe, dass alle EM-Teilnehmer gesund zurückkommen. Und dann werden wir wieder angreifen“, sagte Duvnjak. Er selbst gehört aber nicht zum Kader der Kroaten: Nach dem verlorenen WM-Endspiel im Februar gegen Dänemark war er aus der Nationalmannschaft zurückgetreten.