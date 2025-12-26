Überraschung um Handball-Superstar!

SID 26.12.2025 • 19:36 Uhr Domagoj Duvnjak spielt bereits seit 2014 für den THW - und wird weiterhin auf Torejagd für die Zebras gehen.

Freudige Weihnachts-Überraschung für die Fans des THW Kiel: Der frühere Welthandballer Domagoj Duvnjak hat seinen Vertrag beim Rekordmeister um ein Jahr bis 2027 verlängert.

„Vielleicht werde ich hier mal mit Krücken kommen. Aber bis dahin bleibe ich noch ein Jahr“, sagte der 37-Jährige unter großem Applaus am Hallenmikrofon nach dem 28:25-Heimsieg gegen den HC Erlangen. Duvnjak verkündete die Nachricht unerwartet am Ende der alljährlichen Weihnachtsansprache für die THW-Anhänger - und enthüllte dabei ein Trikot mit der Jahreszahl 2027.

THW Kiel: Ära Duvnjak geht weiter

Der Kroate spielt bereits seit 2014 für den THW. Mit den Kielern gewann er bisher viermal die deutsche Meisterschaft und 2020 den Champions-League-Titel. 2013, damals noch in Diensten des HSV Hamburg, war er zum Welthandballer gewählt worden.