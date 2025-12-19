Newsticker
Ziel Stuttgart? Torhüter El-Tayar verlässt den HSV Handball

Der Ägypter lehnte ein Angebot der Hanseaten ab.
Mohamed El-Tayar verlässt Hamburg
© IMAGO/SID/Niklas Heiden
SID
Wechsel zum Konkurrenten? Der ägyptische Nationaltorwart Mohamed El-Tayar wird den HSV Handball am Saisonende nach Ablauf seines Vertrages verlassen. Dies teilten die Hanseaten am Freitag mit. Medienberichten zufolge zieht es den 29-Jährigen zum TVB Stuttgart.

„Wir haben Mo unsere Möglichkeiten aufgezeigt und hätten ihn gerne weiterhin im Gespann mit Robin Haug gesehen“, sagte HSVH-Sportdirektor Johannes Bitter: „Gerade in den vergangenen Monaten hat er gezeigt, wie wichtig ein gesunder Mohamed El-Tayar für uns sein kann. Aber natürlich war er deshalb auch für andere Klubs interessant.“

