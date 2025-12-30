Zurück in die Heimat: Kirkelökke verlässt Flensburg 2027

SID 30.12.2025 • 15:41 Uhr Der dänische Olympiasieger und Weltmeister ist seit 2024 Teil der SG. Nun soll zeitnah der Abschied erfolgen.

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt und Rückraumspieler Niclas Kirkelökke werden ab Sommer 2027 getrennte Wege gehen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wird der dann auslaufende Vertrag mit dem dänischen Olympiasieger und Weltmeister nicht verlängert. Demnach seien „beide Parteien gemeinsam zu der Überzeugung gelangt, dass der Zeitpunkt für eine sportliche Veränderung gekommen“ sei. Den 31-Jährigen zieht es zurück in die Heimat, beim Fredericia Handboldklub erhält er einen Kontrakt bis 2030.

Kirkelökke, der 2024 vom Ligakonkurrenten Rhein-Neckar Löwen gekommen war, sei „ein Spieler, der immer alles für den Verein gegeben“ habe, erklärte Geschäftsführer Holger Glandorf: „Nach den Gesprächen sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass es für beide Seiten sinnvoll ist, nach der Saison 2026/27 neue Wege einzuschlagen. Diese Entscheidung ist von gegenseitigem Respekt geprägt. Bis dahin wird Niclas weiterhin mit voller Leidenschaft für die SG auflaufen, und wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit.“