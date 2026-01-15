Diebstahl der Füchse-Meisterschale: Zwei Verdächtige gefasst

SID 15.01.2026 • 17:36 Uhr Die Meisterschale war Mitte November aus der Geschäftsstelle der Füchse geklaut worden. Nun vermeldet die Polizei einen Ermittlungserfolg.

Zwei Monate nach dem Diebstahl der Meisterschale aus der Geschäftsstelle der Füchse Berlin hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Das teilten die Berliner Polizei und die Berliner Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung am Donnerstag mit.

Demnach seien den Festnahmen der beiden Männer im Alter von 41 und 62 Jahren „intensive Ermittlungen“ und Durchsuchungen vorausgegangen.

„Wir sind heute darüber informiert worden, dass die Schale wieder da ist - sie ist allerdings geschmolzen. Es ist nur noch ein Silberbarren. Die Tatverdächtigen wurden gefasst. Was dabei herausgekommen ist, ist unfassbar. Für die vermeintlichen Täter oder den vermeintlichen Täter war es eine Schale zu viel: Nach dem ersten Einbruch haben wir eine Kamera mit Sprachregelung installiert, wodurch wir der Polizei Material liefern konnten. Alle beteiligten Institutionen haben intensiv und erfolgreich daran gearbeitet - hierfür bedanke ich mich im Namen der Füchse Berlin sehr“, erklärte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning in einem Statement.

Bei den Durchsuchungen konnte nach Polizeiangaben „Gold im Wert eines niedrigen sechsstelligen Euro-Betrags, 15.000 Euro Bargeld, ein eingeschmolzener Sterling-Silberbarren, ein Schmelzofen und weitere Beweismittel im Umfang einer Lkw-Ladung aufgefunden und sichergestellt werden“.

Der 62-Jährige kam in Polizeigewahrsam und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 41-Jährige wurde einer Haftrichterin vorgeführt, die den Haftbefehl in Vollzug setzte.