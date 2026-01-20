Handball: Beneke wechselt im Sommer nach Göppingen

SID 20.01.2026 • 15:27 Uhr Derzeit ist der ehemalige U21-Weltmeister an Eisenach ausgeliehen. Bei den Füchsen kam er zu selten zum Zug.

Handball-Talent Max Beneke verlässt nach der Saison endgültig die Füchse Berlin und schließt sich Frisch Auf Göppingen an. Beneke, U21-Weltmeister von 2023, ist derzeit innerhalb der Bundesliga an den ThSV Eisenach ausgeliehen, sein bis 2027 bei den Füchsen gültiger Vertrag wird aufgelöst. In Göppingen unterschrieb er für drei Jahre.

In Berlin kam Beneke (22) im Rückraum hinter Welthandballer Mathias Gidsel und dem deutschen Nationalspieler Fabian Wiede zu selten zum Zug, der Aufstieg des 1,98 m großen Linkshänders, der auch schon im A-Kader von Bundestrainer Alfred Gislason stand, stockte.