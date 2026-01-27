Handball-Superstar vor Wechsel nach Deutschland

Felix Kunkel 27.01.2026 • 19:54 Uhr Nach Dika Mem wechselt mit dem Spanier Alex Dujshebaev offenbar der nächste Weltstar in die Handball-Bundesliga. Ein Top-Klub soll jedoch leer ausgehen.

Die Handball-Bundesliga kann sich ab dem kommenden Sommer offenbar auf einen weiteren Weltstar freuen. Nach Informationen der Sport Bild zieht es den spanischen Nationalspieler Alex Dujshebaev nach Deutschland – allerdings nicht wie zunächst spekuliert zum THW Kiel, sondern zum VfL Gummersbach.

Demnach soll sich der 33 Jahre alte Rückraumspieler mit dem Traditionsklub auf einen Wechsel verständigt haben und im Sommer einen Vertrag bis 2029 unterschreiben. Erst vor wenigen Wochen war der Transfer des Franzosen Dika Mem in die Bundesliga offiziell geworden, der sich 2027 den Füchsen Berlin anschließen wird.

Nun zieht es wohl auch Dujshebaev in die Bundesrepublik. Schon seit dem vergangenen Herbst ist klar, dass der Routinier den polnischen Spitzenklub KS Kielce verlassen wird. Da sein Vertrag ausläuft, muss Gummersbach keine Ablöse aufbringen.

Handball: Dujshebaev schwärmt von der Bundesliga

„Natürlich ist Deutschland ein schönes Land mit einer schönen Liga - und ich denke, dass alle Spieler sicherlich interessiert sind, dort zu spielen“, hatte Dujshebaev zuletzt bei handball-world.com gesagt.

Der Spanier gilt als einer der weltbesten Spieler im rechten Rückraum. Mit der Nationalmannschaft, für die er über 500 Tore erzielte, gewann Dujshebaev zweimal die Europameisterschaft sowie weitere Medaillen bei Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen. Mit seinem Ex-Klub RK Vardar Skopje wurde er 2017 Champions-League-Sieger.