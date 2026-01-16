Handball: El-Tayars Transfer von Hamburg nach Stuttgart perfekt

SID 16.01.2026 • 12:34 Uhr Der Ägypter Mohamed El-Tayar wechselt zum dritten Mal innerhalb der Bundesliga.

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat erwartungsgemäß den ägyptischen Nationaltorwart Mohamed El-Tayar zur kommenden Saison vom Ligarivalen HSV Hamburg verpflichtet.

Nach Angaben der Schwaben unterschrieb der 29-Jährige einen Vertrag bis 2029. El-Tayar übernimmt neben Mateusz Kornecki den zweiten Torhüter-Platz von Miljan Vujovic, der am Ende der laufenden Saison sein Engagement am Neckar beendet.