Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Handball-Bundesliga
Handball-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Handball-Bundesliga>

Handball: El-Tayars Transfer von Hamburg nach Stuttgart perfekt

Stuttgart holt Hamburg-Keeper

Der Ägypter Mohamed El-Tayar wechselt zum dritten Mal innerhalb der Bundesliga.
Bald in Stuttgart: Mohamed El-Tayar
Bald in Stuttgart: Mohamed El-Tayar
© IMAGO/Eibner/SID/Jürgen Augst
SID
Der Ägypter Mohamed El-Tayar wechselt zum dritten Mal innerhalb der Bundesliga.

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat erwartungsgemäß den ägyptischen Nationaltorwart Mohamed El-Tayar zur kommenden Saison vom Ligarivalen HSV Hamburg verpflichtet.

Nach Angaben der Schwaben unterschrieb der 29-Jährige einen Vertrag bis 2029. El-Tayar übernimmt neben Mateusz Kornecki den zweiten Torhüter-Platz von Miljan Vujovic, der am Ende der laufenden Saison sein Engagement am Neckar beendet.

Stuttgart ist für El-Tayar die vierte Bundesliga-Station. Vor seinem Wechsel nach Hamburg hatte der Schlussmann auch schon beim SC DHfK Leipzig und dem späteren Absteiger HBW Balingen-Weilstetten zwischen den Pfosten gestanden.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite