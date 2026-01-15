Handball: Magdeburg holt Spanier Serradilla zurück

SID 15.01.2026 • 12:12 Uhr Der Champions-League-Sieger gab den Abwehrspezialisten im Sommer noch ab, nun kehrt er nach nur einem Jahr wieder zurück.

Der SC Magdeburg holt den spanischen Handball-Nationalspieler Antonio Serradilla zur kommenden Saison zurück. Nach einem Jahr beim Ligakonkurrenten TVB Stuttgart wechselt der Abwehrspezialist wieder an die Elbe, wo Serradilla bereits in der vergangenen Saison aufgelaufen war und die Champions League gewonnen hatte. Der 27-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag.

„Ich freue mich sehr, dass Serra in der nächsten Saison wieder im Kader des SC Magdeburg steht. Er hatte sich in seiner kurzen Zeit bei uns schnell in unser Team integriert und ist über die Bundesliga zum Nationalspieler gereift“, sagte SCM-Trainer und Sport-Geschäftsführer Bennet Wiegert.

Serradilla sprach von „ganz besonderen Momenten. Welche Liebe mir die Fans und der gesamte Verein entgegengebracht und wie sie sich mir gegenüber verhalten haben, war und ist einfach fantastisch. Magdeburg ist der perfekte Ort für meine Karriere“.