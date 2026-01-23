Handball: Magdeburg muss vorerst auf Jonsson verzichten

Der SC Magdeburg wird in der Handball-Bundesliga nach der EM-Pause vorerst nicht auf Rückraumspieler Elvar Örn Jonsson zurückgreifen können. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, verletzte sich der 28-Jährige im Rahmen der Europameisterschaft. Im letzten Vorrundenspiel der isländischen Nationalmannschaft gegen Ungarn (24:23) am vergangenen Dienstag musste Jonsson mit einer Handverletzung noch vor der Halbzeit ausgewechselt werden. Die anschließende Operation am Donnerstag verlief nach Klubangaben gut.
Bittere Nachricht für Magdeburg
Nach der EM-Pause wird der SC Magdeburg in der Handball-Bundesliga vorerst nicht auf Rückraumspieler Elvar Örn Jonsson zurückgreifen können. Der Isländer hat sich verletzt und wird länger ausfallen.
Elvar Örn Jonsson fehlt dem SC Magdeburg wochenlang
© IMAGO/SID/Christian Schroedter
„Die Verletzung von Elvar schmerzt natürlich sehr“, sagte SCM-Trainer und Sport-Geschäftsführer Bennet Wiegert. Der Isländer sei „ein wichtiger Teil des Teams“ und werde „dem SC Magdeburg sehr fehlen. Ich hoffe, dass er schnell wieder auf dem Handball-Feld stehen kann.“ Der Verein rechnet mit einem Ausfall von mindestens acht Wochen. Die Bundesliga nimmt den Spielbetrieb am 10. Februar wieder auf.