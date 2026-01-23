Handball: Magdeburg muss vorerst auf Jonsson verzichten

SID 23.01.2026 • 12:11 Uhr Nach der EM-Pause wird der SC Magdeburg in der Handball-Bundesliga vorerst nicht auf Rückraumspieler Elvar Örn Jonsson zurückgreifen können. Der Isländer hat sich verletzt und wird länger ausfallen.

Der SC Magdeburg wird in der Handball-Bundesliga nach der EM-Pause vorerst nicht auf Rückraumspieler Elvar Örn Jonsson zurückgreifen können. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, verletzte sich der 28-Jährige im Rahmen der Europameisterschaft. Im letzten Vorrundenspiel der isländischen Nationalmannschaft gegen Ungarn (24:23) am vergangenen Dienstag musste Jonsson mit einer Handverletzung noch vor der Halbzeit ausgewechselt werden. Die anschließende Operation am Donnerstag verlief nach Klubangaben gut.