Handball: Magdeburg verkündet vorzeitigen Abgang

SID 30.01.2026 • 11:31 Uhr Der SC Magdeburg und Kreisläufer Tim Zechel werden nach der Saison 2025/26 getrennte Wege gehen. Ursprünglich hatte der Kreisläufer einen Vertrag bis 2027.

Handball-Bundesligist SC Magdeburg und Kreisläufer Tim Zechel gehen nach der Saison 2025/26 vorzeitig getrennte Wege. Der 29-Jährige wird den Champions-League-Sieger nach zwei Jahren verlassen und sich einem anderen Verein anschließen. Ursprünglich hatte Zechel einen Vertrag bis 2027.

Zechel war 2024 nach Magdeburg zurückgekehrt, wo er bereits in der Jugend drei Jahre gespielt hatte. Über die Stationen Eintracht Hildesheim, TSV Hannover-Burgdorf, TuSEM Essen und HC Erlangen führte sein Weg zurück an die Elbe.

Zechel absolvierte 15 Länderspiele

Für den SCM absolvierte der 15-malige deutsche Nationalspieler bislang 52 Bundesliga-Partien mit 27 Treffern. In der Champions League kam Zechel auf 30 Einsätze und erzielte 25 Tore. 2025 gewann Zechel mit dem SC Magdeburg die Champions League.