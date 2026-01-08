Doppelter Transfer-Hammer! Weltstars vor Bundesliga-Wechsel

SID 08.01.2026 • 10:33 Uhr Neben Weltstar Dika Mem unterschreibt laut eines Bild-Berichts auch der langjährige Bundesliga-Keeper Andreas Palicka einen Vertrag beim Meister.

Doppelter Transfer-Coup der Füchse Berlin: Der deutsche Handballmeister hat sich offenbar die Dienste von zwei weiteren Weltstars gesichert.

Neben dem französischen Rückraumspieler Dika Mem, über dessen Verpflichtung schon seit Wochen spekuliert worden war, unterschrieb auch der schwedische Torhüter Andreas Palicka einen Vertrag beim Hauptstadt-Klub. Dies berichtete Bild online am Donnerstag.

Mem-Wechsel soll bald offiziell verkündet werden

Linkshänder Mem (28), dreimaliger Champions-League-Sieger, Olympiasieger (2021) Welt- (2017) und Europameister (2024), wird 2027 nach Ablauf seines Vertrags beim FC Barcelona zu den Füchsen wechseln und wurde dem Bericht zufolge mit einem Vier-Jahres-Vertrag bis 2031 ohne Ausstiegsklausel ausgestattet. Offiziell bekannt gegeben wird einer der größten Transfers der Bundesliga-Geschichte nach SID-Informationen am Freitag.

Der langjährige Bundesliga-Keeper Palicka (39) - sechsmaliger deutscher Meister und zweimaliger Champions-League-Sieger mit dem THW Kiel, Europameister (2022) und Vize-Weltmeister (2021) - soll als Nachfolger von Dejan Milosavljev schon im Sommer kommen und erhielt laut Bild einen Einjahresvertrag.