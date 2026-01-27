Newsticker
THW Kiel: Wechsel in der Chefetage - Niemann folgt auf Türck

Handball-Bundesligist THW Kiel stellt sich zur kommenden Saison in der Chefetage neu auf. Wie der Rekordmeister am Dienstag mitteilte, wird Alisa Türck ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin zum Ende der laufenden Spielzeit beenden. Nachfolgerin wird Anja Niemann, die ab der neuen Saison gemeinsam mit Geschäftsführer Viktor Szilagyi die Geschäfte leiten wird.

Nach Angaben des Klubs handelt es sich um einen planmäßigen Wechsel. Niemann soll ab Mai ihre Tätigkeit aufnehmen, zuletzt fungierte sie als kaufmännische Vorständin eines Kieler Pharma-Start-ups.

