THW Kiel: Wechsel in der Chefetage - Niemann folgt auf Türck

Handball-Bundesligist THW Kiel stellt sich zur kommenden Saison in der Chefetage neu auf. Wie der Rekordmeister am Dienstag mitteilte, wird Alisa Türck ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin zum Ende der laufenden Spielzeit beenden. Nachfolgerin wird Anja Niemann, die ab der neuen Saison gemeinsam mit Geschäftsführer Viktor Szilagyi die Geschäfte leiten wird.