Handball: Flensburg schlägt Schlusslicht Wetzlar locker

SID 27.02.2026 • 20:47 Uhr Das Team von Trainer Ales Pajovic springt auf Platz zwei und hält Kontakt zum Tabellenführer SC Magdeburg.

Im Meisterrennen der Handball-Bundesliga (HBL) hat die SG Flensburg-Handewitt den Kontakt zur Tabellenspitze gehalten.

Im ersten Liga-Heimspiel des Jahres löste das Team von Trainer Ales Pajovic seine Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht HSG Wetzlar souverän mit 35:31 (20:17). Damit zog Flensburg an den Füchsen Berlin vorbei auf Platz zwei, der Rückstand auf Tabellenführer SC Magdeburg, der ein Spiel weniger absolviert hat, beträgt drei Punkte.