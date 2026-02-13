Newsticker
Handball: Füchse reagieren auf Torhüter-Abgang

Füchse reagieren auf Torhüter-Abgang

Die Füchse reagieren auf den Abgang von Dejan Milosavljev. Andreas Palicka wird ab Sommer im Tor des Meisters stehen.
Handball-Meister Füchse Berlin hat für die Torhüter-Position Routinier Andreas Palicka verpflichtet. Der Schwede ersetzt ab Sommer den nach Kielce wechselnden Dejan Milosavljev und bildet gemeinsam mit Youngster Lasse Ludwig das Torhüter-Gespann.

Wie der Verein mitteilte, erhält der 39-Jährige einen Einjahresvertrag. Palicka spielte in Deutschland bereits für den THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen, absolvierte dabei 351 Partien in der Bundesliga.

Palicka bis Saisonsende in Wetzlar

Zuletzt trug er das Trikot des norwegischen Champions-League-Klubs Kolstad Handball, bis Saisonende soll er der HSG Wetzlar im Abstiegskampf helfen.

„Wir sind sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, Andreas Palicka zu den Füchsen zu lotsen“, sagte Geschäftsführer Bob Hanning: „Die Gespräche mit ihm haben immer große Freude gemacht. Dabei seine Leidenschaft und seinen Willen zu spüren, war beeindruckend.“ Er sehe bei den Füchsen nun „eines der stärksten Torhüter-Duos der Liga“.

