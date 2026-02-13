Handball: Füchse reagieren auf Torhüter-Abgang

SID 13.02.2026 • 10:58 Uhr Die Füchse reagieren auf den Abgang von Dejan Milosavljev. Andreas Palicka wird ab Sommer im Tor des Meisters stehen.

Handball-Meister Füchse Berlin hat für die Torhüter-Position Routinier Andreas Palicka verpflichtet. Der Schwede ersetzt ab Sommer den nach Kielce wechselnden Dejan Milosavljev und bildet gemeinsam mit Youngster Lasse Ludwig das Torhüter-Gespann.

Wie der Verein mitteilte, erhält der 39-Jährige einen Einjahresvertrag. Palicka spielte in Deutschland bereits für den THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen, absolvierte dabei 351 Partien in der Bundesliga.

Palicka bis Saisonsende in Wetzlar

Zuletzt trug er das Trikot des norwegischen Champions-League-Klubs Kolstad Handball, bis Saisonende soll er der HSG Wetzlar im Abstiegskampf helfen.