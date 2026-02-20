Handball: Gummersbach holt Biosca als Kuzmanovic-Ersatz

SID 20.02.2026 • 12:04 Uhr Der Traditionsklub reagiert auf den Abgang von Dominik Kuzmanovic. Aus Nantes kommt der spanische Nationaltorhüter.

Handball-Bundesligist VfL Gummersbach hat auf den bevorstehenden Abgang von Dominik Kuzmanovic reagiert und Ignacio Biosca verpflichtet. Der spanische Nationaltorhüter wechselt im Sommer zum VfL und unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Während Kuzmanovic nach dann zwei Jahren in Gummersbach zum SC Magdeburg abwandert, kommt der 30 Jahre alte Biosca von HBC Nantes.