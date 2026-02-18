Handball: Hamburg holt Valiullin zurück

Handballball-Bundesligist HSV Hamburg verstärkt sich ab sofort mit Abwehrspezialist Azat Waliullin. Der 2,05 Meter große Rückraumspieler unterschrieb an der Elbe einen Vertrag bis zum Saisonende, der 35 Jahre alte Russe spielte bereits von 2021 bis 2025 in Hamburg. Der HSVH reagiert damit auf Verletzungsprobleme.

„Nach der Verletzung von Andreas Magaard und der noch nicht vollständigen Genesung von Dominik Axmann haben wir entschieden, frühzeitig tätig zu werden. Azat war sofort bereit zurückzukommen, und wir sind sehr froh, wie schnell und unkompliziert alles geklappt hat“, sagte Sportdirektor Johannes Bitter. Waliullin, der in der Bundesliga bereits für Eisenach, Lemgo, Ludwigshafen, Minden und Hamburg auflief, werde „im Training und vermutlich auch im Spiel sofort helfen können und kennt seine Rolle als Unterstützer des Teams“.