Handball: Lemgo festigt Platz fünf

Das Team von Trainer Florian Kehrmann bleibt ein heißer Europapokal-Anwärter. Im Kampf um den Klassenerhalt gab es am Donnerstag keinen Gewinner.

Der TBV Lemgo Lippe hat in der Handball-Bundesliga seine Europapokal-Ambitionen untermauert. Die Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann gewann zum Auftakt des 23. Spieltags ihr Heimspiel gegen den HSV Hamburg 39:32 (18:15) und festigte den fünften Tabellenplatz (34:12 Punkte). Auch die Champions-League-Qualifikation ist für die Ostwestfalen noch in Reichweite.

Eine Woche nach der Niederlage bei den Rhein-Neckar Löwen (30:32) war Tim Suton mit zehn Toren der beste Lemgoer Werfer. Aufseiten der Norddeutschen, die sich im Tabellenmittelfeld befinden, avancierte Nicolaj Jörgensen (7) zum besten Schützen.