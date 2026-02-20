Handball: Magdeburg holt Kuzmanovic aus Gummersbach

SID 20.02.2026 • 11:48 Uhr Der Champions-League-Sieger bindet den kroatischen Nationaltorhüter langfristig.

Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg stellt die Weichen für die Zukunft und hat Dominik Kuzmanovic verpflichtet. Der 23 Jahre alte kroatische Nationaltorhüter kommt im Sommer vom Ligakonkurrenten VfL Gummersbach und unterschrieb beim Champions-League-Sieger einen Fünf-Jahres-Vertrag bis 2031.

„Mit Kuzma kommt ein junger, talentierter Torhüter zu uns, den wir schon lange auf dem Zettel haben. Ich bin mir sicher, dass er uns im Duo mit Matej Mandic helfen wird, unsere Ziele mit dem SC Magdeburg zu erreichen“, sagte SCM-Trainer und Sport-Geschäftsführer Bennet Wiegert.

Gummersbach wieder reagiert hat auf den bevorstehenden Abgang und verpflichtete Ignacio Biosca. Der spanische Nationaltorhüter wechselt im Sommer zum VfL und unterschrieb einen Vertrag bis 2028.