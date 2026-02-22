Handball: Magdeburg feiert Kantersieg nach Doppelverlängerung

SID 22.02.2026 • 16:42 Uhr Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage präsentiert sich der SC Magdeburg in Torlaune. Zudem verlängern zwei Akteure ihre Verträge.

Tabellenführer SC Magdeburg hat seine erste Saisonniederlage in der Handball-Bundesliga gut verkraftet. Eine Woche nach dem 29:31 beim THW Kiel ließ der Champions-League-Sieger seinen Frust am Sonntag an GWD Minden aus und gewann 38:21 (21:11).

Der Tag begann mit einer guten Nachricht für die Magdeburger Fans: Der Klub gab die Vertragsverlängerungen mit Nationalspieler Lukas Mertens (bis 2029) und Matthias Musche (bis 2028) bekannt.

Minden war dann kein ernstzunehmender Gegner, als bester SCM-Werfer ragte der dänische Europameister Magnus Saugstrup Jensen mit acht Toren und 100 Prozent Wurfquote heraus.