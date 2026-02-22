Handball: Magdeburg feiert Kantersieg nach Doppelverlängerung

Tabellenführer SC Magdeburg hat seine erste Saisonniederlage in der Handball-Bundesliga gut verkraftet. Eine Woche nach dem 29:31 beim THW Kiel ließ der Champions-League-Sieger seinen Frust am Sonntag an GWD Minden aus und gewann 38:21 (21:11).
Kantersieg nach Doppelverlängerung
Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage präsentiert sich der SC Magdeburg in Torlaune. Zudem verlängern zwei Akteure ihre Verträge.
Der Tag begann mit einer guten Nachricht für die Magdeburger Fans: Der Klub gab die Vertragsverlängerungen mit Nationalspieler Lukas Mertens (bis 2029) und Matthias Musche (bis 2028) bekannt.
Minden war dann kein ernstzunehmender Gegner, als bester SCM-Werfer ragte der dänische Europameister Magnus Saugstrup Jensen mit acht Toren und 100 Prozent Wurfquote heraus.
In der Tabelle liegt Magdeburg fünf Punkte vor Verfolger SG Flensburg-Handewitt, der am Samstag beim HC Erlangen 34:29 gewonnen hatte. Meister Füchse Berlin kann am Abend wieder auf vier Punkte Rückstand verkürzen.