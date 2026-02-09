Melsungen präsentiert Neuzugang

SID 09.02.2026 • 11:40 Uhr Die MT Melsungen verstärkt sich ab Sommer mit Dariel Garcia. Ein Außenspieler bekommt hingegen keinen neuen Vertrag.

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat die Verpflichtung des Kubaners Dariel Garcia verkündet.

Der Linksaußen wechselt zur kommenden Saison vom spanischen Europapokalteilnehmer Bidasoa Irun zu den Hessen und erhält einen Einjahresvertrag.

Melsungen: Kein neuer Vertrag für Soler

Gleichzeitig werde deswegen Außenspieler Marti Soler keinen neuen Vertrag erhalten, gab der Klub bekannt.