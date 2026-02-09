Newsticker
Melsungen präsentiert Neuzugang

Die MT Melsungen verstärkt sich ab Sommer mit Dariel Garcia. Ein Außenspieler bekommt hingegen keinen neuen Vertrag.
Handball-Bundesligist MT Melsungen hat die Verpflichtung des Kubaners Dariel Garcia verkündet.

Der Linksaußen wechselt zur kommenden Saison vom spanischen Europapokalteilnehmer Bidasoa Irun zu den Hessen und erhält einen Einjahresvertrag.

Melsungen: Kein neuer Vertrag für Soler

Gleichzeitig werde deswegen Außenspieler Marti Soler keinen neuen Vertrag erhalten, gab der Klub bekannt.

Garcia (29) war in der Vorsaison mit Irun im Viertelfinale der European League auf Melsungen getroffen und sei den Verantwortlichen dabei aufgefallen, sagte Trainer Roberto Garcia Parrondo in einer Mitteilung.

